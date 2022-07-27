Жители крымского села вынуждены добираться до дома вплавь

Жители села Новопавловка Бахчисарайского района Крыма уже месяц вынуждены добираться до дома буквально вплавь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце июня на центральную часть Крыма обрушились сильные ливни. В связи с вызванным дождями паводком в Бахчисарайском районе был введен режим ЧС. В числе прочего оказалось, что бурные потоки размыли подмостовое русло и повредили сваи моста через реку Альма в Новопавловке.

«На сегодня мост закрыт. Автомобильный транспорт и рейсовые автобусы «Симферополь-Бахчисарай» едут по федеральной трассе «Таврида». Местные жители проезжают к своим домовладениям через реку», – сообщил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Он пообещал, что в следующий понедельник мост обследует «специальная лаборатория».

Глава крымского Совмина заявил: «Приведение данного сооружения в надлежащее техническое состояние будет возможно только путем реконструкции размытой опоры и подмостового русла на выходе сооружения с проведением всего комплекса проектно-изыскательских работ».

Иными словами, добираться домой вплавь, а точнее – вброд жителям села придется еще довольно долго.

Бахчисарай, Олег Яковенко

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