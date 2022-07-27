Страховщики и судовые компании не хотят заниматься вывозом украинского зерна из Одессы

В вопросе страховки судов, которые должны участвовать в вывозе украинского зерна, сохраняется большая неопределённость.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет британская The Guardian.

По словам опрошенных изданием экспортеров, опасения по поводу страховки являются самым большим препятствием для судов с зерном, которые планируют выходить из черноморских портов Украины на этой неделе.

«Экспортёры были очень пессимистичны и до сих пор очень пессимистично относятся к стамбульскому соглашению по зерну, в первую очередь, из-за вопросов безопасности», – пишет издание.

«Сейчас главный приоритет экспортёров и покупателей – перевезти зерно, уже загруженное на суда, которые стоят в портах Украины с момента начала боевых действий. Если ними всё пройдет гладко, только тогда они начнут думать о вывозе того зерна, что хранится непосредственно в портах», – отмечают эксперты.

При этом, вопрос о том, какие компании согласятся страховать суда и экипажи, идущие в порт, «который может подвергнуться обстрелу», остаётся наиболее существенным.

Как пишет The Guardian, среди компаний, торгующих зерном, ходят слухи о том, что перевозки из украинских портов будут осуществлять турецкие торговые суда, после чего зерно будет перегружаться на коммерческие корабли из других стран.

Однако грузоподьёмность большинства турецких зерновозов составляет от 10 до 15 тысяч тонн, в то время как до войны украинское зерно экспортировалось в основном на кораблях с грузоподъёмностью от 40 до 70 тысяч тонн.

Тем временем на Украине уже заявили, что проводят работу по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесской области. Об этом сегодня заявил начальник филиала государственного учреждения «Одесский район Госгидрографии» Игорь Тимчук.

Напомним, сегодня в Стамбуле стартовало первое заседание координационного центра по «зерновому коридору».

Симферополь, Валентин Карамазов

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