В Крыму вводят испытательный срок для управленцев – об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«С целью повышения эффективности работы должностных лиц считаю необходимым назначать руководящий состав Республики Крым с трехмесячным испытательным сроком. Если человек справляется, он будет работать дальше, если нет – будет принято решение об увольнении. На мой взгляд, трех месяцев более чем достаточно для управленца, чтобы показать свою эффективность», – сказал глава Крыма.

Любопытно, что многие из тех, кто работал неэффективно и уже отправлен в отставку, по несколько месяцев занимали руководящее кресло в статусе исполняющего обязанности и только потом утверждались в должности. Как, например, экс-мэр Симферополя Валентин Демидов.

А новый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский провел в статусе и.о. аж 9 месяцев. Почему так долго решался вопрос с главой минздрава, Аксенов не пояснил. Зато уточнил, какие качества руководитель муниципалитета или ведомства должен проявить во время испытательного срока:

«Если человек составил план работы и имеет понимание, как будет развиваться муниципалитет либо министерство в конкретных цифрах, планах, предложениях – данный человек будет назначен постоянно. Если нет – будет принято решение об увольнении», – заявил Аксенов.

Напомним, сегодня отправили в отставку главу администрации Феодосии.

Симферополь, Лиана Макоба

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