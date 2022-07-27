В Азовском море открыли паромное сообщение между Ейском и Мариуполем

Минобороны России организовало в Азовском море паромное сообщение между Ейском и Мариуполем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

«Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров, – заявили в ведомстве. – Предполагается, что паром будет совершать один кругорейс в сутки».

Время в пути в одну сторону составит около 4 часов.

Мариуполь, Олег Яковенко

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