В Азовском море открыли паромное сообщение между Ейском и Мариуполем

Минобороны России организовало в Азовском море паромное сообщение между Ейском и Мариуполем.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.
«Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров, – заявили в ведомстве. – Предполагается, что паром будет совершать один кругорейс в сутки».
Время в пути в одну сторону составит около 4 часов.
Мариуполь, Олег Яковенко
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