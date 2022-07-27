В Севастополе на посетителя ТЦ с 15-метровой высоты рухнул ремонтник

В севастопольском торговом центре «Ниагара» на посетителя сверху упал ремонтник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 11 часов. Камеры наблюдения зафиксировали, как по первому этажу ТЦ мимо аптеки идут трое мужчин. Вдруг одному из откуда-то сверху прямо на голову падает парень. Оба участника инцидента получили травмы и госпитализированы.

Как оказалось, 26-летний рабочий делал ремонт на втором этаже здания, поскользнулся на строительных лесах и рухнул вниз с 15-метровой высоты на посетителя. Парень находится в коме, пишет telegram-канал «Mash на волне». 46-летний пострадавший посетитель пострадал чуть меньше – он в сознании.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»