В Севастополе завернули скандальный проект строительства у штаба Черноморского флота

В Севастополе отказались от идеи возвести торгово-развлекательный центр у штаба Черноморского флота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участок на улице Луначарского собираются застроить уже лет 15. Горсовет отдал его в аренду некоему ООО, собиравшемуся построить там отель. Но дальше планов дело не пошло. И в 2016 году суд постановил расторгнуть договор, так как землю по целевом назначению не использовали.

В 2017 году участок снова сдали в аренду – «уже для «обслуживания автотранспорта», – пишет ForPost. – Но и в этих целях землю никто не использовал, и суд постановил вернуть ее городу.

Однако в декабре 2021 года правительство Севастополя внезапно (и с нарушениями) заключило договор с другим застройщиком, чтобы построить там «многоуровневый перехватывающий подземный паркинг с элементами ТРЦ».

Это не понравилось как представителям Черноморского флота, так и многим горожанам. Тем не менее, несмотря на отсутствие разрешения у застройщика, губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказывал о планах строительства и заявлял, что окончательное решение будет принято по итогам рассмотрения проекта на архитектурно-градостроительном совете.

Рассмотрение должно было состоятся сегодня, но планы властей опять изменились: «С учетом общественной дискуссии, развернувшейся в городе после того, как этот проект был заявлен в рамках особой экономической зоны, с учетом позиции Черноморского флота и позиции части депутатов Законодательного собрания мной принято решение об отказе от реализации этого проекта. Соответственно, обсуждать его сегодня смысла не имеет», – заявил Развожаев.

Договор аренды участка будет расторгнут, а инвесторам предложат другие площадки.

Севастополь, Илья Пелехов

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