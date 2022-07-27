Новоиспеченного генпрокурора Украины уже заподозрили в измене

Не успели депутаты Верховной рады Украины определиться с новым генеральным прокурором, как его заподозрили в измене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня по представлению президента Зеленского 299 депутатов Рады проголосовали за назначение Андрея Костина генеральным прокурором страны. Его предшественницу Ирину Венедиктову уволили по подозрению в госизмене. В зраде уже обвинили и Костина.

Так, депутат Алексей Гончаренко заявил, что Костин несколько раз был в Крыму с период с 2015 по 2018 год. Костин пояснил, что бы на полуострове по семейным обстоятельствам, но от более подробных комментариев воздержался.

Гончаренко, в свою очередь, настаивал на том, что нельзя назначать генеральным прокурором человека, нарушившего государственный запрет и не дающего четкого ответа, зачем он сделал.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»