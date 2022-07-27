В Полтавской области у жителей изъяли 11 танков

Правоохранители Полтавской области Украины с начала спецоперации РФ изъяли у местных жителей 11 танков, которые были спрятаны на личных подворьях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили «Украинские новости» со ссылкой на результаты деятельности органов Полтавской областной прокуратуры за пять месяцев.

По всей видимости, предполагают местные журналисты, бронетехника приобреталась состоятельными селянами у коррумпированных командиров частей и оформлялась как отправленная на фронт и там уничтоженная.

Всего было открыто 92 уголовных производства по факту незаконного приобретения и хранения оружия.

Помимо танков, изъяли 64 пистолета, 20 карабинов и винтовок, 46 единиц автоматического оружия, 8 пулемётов, 3 обреза охотничьих ружей, 4 ручных гранатомета, 2 бронированные машины, 222 единицы боеприпасов, 54 гранаты, почти 7 тыс. патронов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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