У берегов Феодосии мелеет море, пассажирских пирсов больше нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство морских портов обязано регулярно объявлять фактические масштабы и предельно допустимые осадки судов у причалов морского порта, поскольку они меняются.

Капитан морского порта Феодосии Михаил Омельченко издал на днях очередное распоряжение – теперь именно им нужно руководствоваться при выполнении лоцманских проводок, швартовых операций, при постановке судов к причалу.

Если сравнить нынешние глубины с параметрами 2019 года, то окажется, что море в некоторых местах у феодосийских причалов стало мельче.

Три года назад у причала №1 на участке №2 могли проходить суда с осадкой 7,2 м, теперь – только 6,2 м.

Предельная осадка на участке №4 допускалась 9,4 м, теперь – 9,2. Обмелел и участок №5.

Причалы №2 и №3 по-прежнему на реконструкции.

Примечание к распоряжению капитана: все пассажирские пирсы в окрестностях Феодосии (Байбуга, Коктебель, Золотой пляж, Крымское Приморье) выведены из эксплуатации.

Напомним, в январе нынешнего года правительство РФ одобрило распоряжение о развитии портов Феодосия в Крыму и Азов в Ростовской области. В порту Феодосия предполагается создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов.

Симферополь, Ольга Картошина

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