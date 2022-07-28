В Крыму открывают для широкой публики пещеру «Таврида»

В Крыму открывают для посещения пещеру «Таврида».

Как уже сообщал «Новый День», летом 2018 года при обследовании территории, по которой собирались проложить трассу «Таврида», в районе поселка Зуя Белогорского района Крыма обнаружили пещеру. Она оказалась самой большой в предгорном Крыму. В пещеры находились следы доисторических животных. При спуске в пещеру и дальнейшем обследовании был случайно обнаружен новый зал с останками животных.

Позже пещерой заинтересовались ученые минералоги и микробиологи Уральского отделения РАН: на стенах обнаружены микроорганизмы (предполагается, что им не менее 5 млн лет).

Пещеру решили сделать туристическим объектом, но трассу над ней переносить не стали, а укрепили железобетонными плитами, уложенными на мощные сваи.

Первую часть будущего научно-образовательного и рекреационного комплекса пещеры собирались открыть в 2020 году. Но из-за пандемии и по ряду других причин не открыли. Так что первые посетители увидят подземные галереи только сегодня во время церемонии открытия. А для туристических групп и неорганизованных туристов пещера будет открыта с 29 июля. Планируется, что посещать пещеру будут 1 тысячи человек в день.

Протяженность части, открытой для осмотра, составляет 485 метров. Маршрут доступен для маломобильных посетителей. Экспозиция раскрывает морфологию пещеры, историю ее образования, минералогические особенности, а также рассказывает об уже выявленных обитателях.

Отметим, что ученые осмотрели около 2 тысяч метров залов и коридоров. И предполагают, что протяженность еще неразведанных ходов превышает 10 тысяч метров.

Симферополь, Лиана Макоба

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