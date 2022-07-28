Отдых в Сочи существенно подорожал

Стоимость отдыха в Сочи выросла в полтора раза. Об этом сообщают туроператоры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за отмены полетов в аэропорты Симферополя и Анапы, а также международных санкций в связи со спецоперацией на Украине, жители России вместо Крыма и зарубежных курортов стали выбирать отдых в Краснодарском крае.

В июле турпоток на курорты Кубани вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в августе прогнозируется рост на 15% – 20%, пишет «Коммерсант».

При этом число отдыхающих в Анапе и Геленджике снизилось на 7% (однако, по оценкам представителей турсферы, в августе разрыв может сократиться до 3% – 4%), количество проданных туров в Сочи увеличилось на 43%.

На фоне растущего спроса средняя стоимость туров в регион выросла до 83,5 тыс рублей, что на 46% превышает прошлогодние показатели. А в Сочи средний ценник превышает 100 тысяч. Рост цен обусловлен, в первую очередь, увеличением стоимости размещения – в 1,5 раза. Кроме того, существенно подорожала и транспортная составляющая.

Сочи, Лиана Макоба

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