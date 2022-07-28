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Четверг, 28 июля 2022, 11:31 мск

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Киев приступил к массовой эвакуации жителей подконтрольного Донбасса

Верещук. Фото: скрин видео администрации Зеленского

Министерство реинтеграции Украины организовало штаб для эвакуации жителей подконтрольной Киеву части Донецкой области. В администрации Зеленского ожидают масштабного наступления союзной армии РФ и ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила глава ведомства Ирина Верещук.

«Уже разворачиваются силы и средства, регионы в центре и на западе Украины готовятся принимать людей с востока», – сказала она и призвала жителей срочно покинуть область, «пока есть такая возможность».

«Если не эвакуируетесь, когда это возможно, потом можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами, подвергаете себя и своих близких смертельной опасности. Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь. Вовремя», – обратилась Верещук.

Отметим, что киевский режим не позволяет гражданам Украины эвакуироваться на территории ЛДНР и РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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