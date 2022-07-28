Сотрудники украинской таможни попали под суд из-за Медведчука

Сотрудников Закарпатской таможни будут судить за сотрудничество с Виктором Медведчуком. Об этом заявило государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Как уже сообщал «Новый День», в мае 2021 года Генпрокуратура Украины предъявила Медведчуку обвинения в госизмене и нарушении правил ведения войны, ему грозит пожизненное заключение. Вместе с ним получить срок могут 14 работников таможенного поста «Мукачево» Закарпатской таможни, которых обвиняют в участии в махинациях с топливом.

По версии ГБР, в 2017-2018 годах подконтрольная Медведчуку компания импортировала из Венгрии через Словакию нефтепродукты – легкие и средние дистилляты. В Украину топливо ввозили как неподакцизный товар, выдавая его за газовый конденсат.

По мнению следователей, таможенники о схеме знали и участвовали в ней. В итоге государственный бюджет потерял более 35,5 миллиона гривен.

Сотрудникам таможни грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Между тем, ряд экспертов заявляют, что в свое время Медведчук получал солидные суммы на организацию пророссийского движения, но, якобы, потратил их на приобретение недвижимости.

Напомним, ранее СБУ сообщало, что арестовало имущество Медведчука и его супруги на сумму более 1 миллиона долларов.

Киев, Платон Ефимчук

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