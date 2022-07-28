На сайте администрации одного из городов России разместили карту страны без Крыма

На сайте администрации Воронежа разместили карту России без Крыма. Это заметили горожане и вынесли вопрос на публичное обсуждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», карта размещена в верхней части сайта – так называемой «шапке» наряду с названием города, его гербом и флагом РФ.

«Справедлив вопрос: «Вадим Юрьевич – чей Крым?». Важен и другой вопрос – кто отвечает за сайт? – цитирует горожан «Блокнот – Воронеж». – Это позор, ситуация крайне неприятная – государственный флаг соседствует с картой (схемой), на которой нет Крыма».

В мэрии заявили, что карта была размещена на официальном сайте еще в 2011 году, когда Крым находился в составе Украины. А сейчас разработчики сайта дополняют и актуализируют информацию.

Отметим, что на актуализацию понадобилась пара часов: в данный момент Крым на воронежской карте уже присутствует.

Воронеж, Олег Яковенко

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