В Феодосии во время ремонта дома заживо замуровали стрижей

В Феодосии во время капитального ремонта дома рабочие заживо замуровали стрижей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», здание на бульваре Старшинова начали приводить в порядок в текущем году. Радость жителей была недолгой – рабочие наглухо обшили фасад металлом и замуровали птиц, гнездившихся в щелях между бетонными плитами. Жалобный щебет услышали обитатели одной из квартир. Чтобы спасти пернатых, люди разломали собственный балкон. Это позволило спасти одну взрослую особь и двух птенцов.

Взрослую птицу выпустили на волю. Малышей, как могли, выкармливали мошками и жучками. Но в ловушке еще остались двое – взрослый стриж и птенец, пишет telegram-канал «Mash на волне». В конце концов, удалось освободить всех. Трех птенцов у семьи, пожертвовавшей балконом, забрала девушка, умеющая выхаживать птиц. Взрослый стриж улетел.

Феодосия, Лиана Макоба

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