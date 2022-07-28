Владельца сафари-парка «Тайган» отправили в колонию за инцидент с ребенком

Владелец сафари-парка «Тайган» получил реальный срок за инцидент с ребенком.

Как уже сообщал «Новый День», в сентябре минувшего года в сафари-парка «Тайган» 22-летняя женщина с годовалым сыном на руках вошла в периметр безопасности и вплотную приблизилась к ограждению вольера, в котором находятся хищники. Малыш схватился ручкой за сетку, внезапно тигр бросился к ребенку и укусил за большой палец левой руки.

Мальчика госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу, где ему ампутировали палец.

Суд пришел к выводу, что отжимные барьеры в парке были установлены на небезопасном расстоянии от вольеров хищников, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью посетителям парка. Виновным в происшествии признали Зубкова – как владельца и директора парка «Тайган».

В итоге Белогорский районный суд Крыма приговорил его к 2 годам и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 255 тыс рублей. Кроме того, Зубков должен выплатить 616 тысяч рублей семье ребенка в качестве компенсации морального вреда. Плюс ко всему, после отбывания наказания ему будет запрещено в течение 2 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях различной формы собственности.

Белогорск, Олег Яковенко

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