В Крыму из-за попустительства чиновников только на одной свалке исчезли десятки миллионов рублей

В Крыму возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями при рекультивации полигона ТКО в Белогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вы рамках федерального проекта «Чистая страна» в РК планируется закрыть 19 муниципальных свалок. Закрыли пока одну – в Судаке: в Капсельской долине тело бывшего полигона уже засаживают деревьями и кустарниками.

Началась рекультивация и в Белогорске. Счетная палата РК проанализировала, как идет процесс и обнаружила массу серьезных нарушений.

Выявлены факты завышения стоимости материалов, работ, накладных расходов и сметной прибыли подрядчика. Эти «ошибки» привели к неэффективному расходованию минимум 60 млн рублей. Кроме того, при оплате выполненных работ не был учтен выданный подрядчику аванс, а это еще 65 млн. При этом работы были выполнены некачественно – в частности, нарушен технологический процесс формирования тела полигона. Графики рекультивации сорваны, а часть а часть сделанного проектной сметой вообще не предусмотрено.

На этом фоне нарушения в оформлении исполнительной документации выглядят сущей мелочью.

По мнению аудиторов, и строительный контроль, и минприроды Крыма процесс рекультивации свалки в Белогорске нее контролировали. И подобное бездействие может быть «сопряжено с коррупционными рисками», заявили в Счетной палате РК.

Симферополь, Лиана Макоба

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