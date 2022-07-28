На Украине начали называть детей беспилотниками и противотанковыми ракетами

На Украине начали называть детей в честь оружия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе – июне 2022 года в стране родились почти 105 тысяч детей. Согласно информации Минюста, самыми популярными именами для девочек стали Анна, София и Мария; для мальчиков – Артем, Александр, Максим.

Среди оригинальных имен: женские – Квитослава, Дзвенислава, Хозяйка, Червонка, Иордана, Фрея, Жасмин, Ариэль, Мисси; мужские – Князь, Граф, Лорд, Северус, Марилуиз.

Кроме того, украинцы начали именовать детей названиями оружия: среди зарегистрированных в текущем году новорожденных есть Джавелина, Аделина-Джавелина, Артур-Байрактар и Ян-Джавелин.

Напомним, Bayraktar – это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат, Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»