Симферополь оценили по системе ESG – что получилось

Симферополь вошел в десятку российских городов с наивысшей оценкой ESG. При этом реально похвастаться крымской столице особо нечем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) – это оценка благополучия города и его приспособленности для жизни. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило административные центры регионов России, основываясь на расчете 22 показателей, которые были распределены по трем компонентам: экологический (Environmental), социальный (Social) и показатель качества управления (Governance). Каждый компонент в итоговой оценке имел свой вес. Наибольший пришелся на социальную составляющую, экологическая составляющая и качество управления «весили» меньше.

Для расчетов применялись актуальные годовые статистические данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, веб-сайта citylifeindex.ru. По итогам интегральной оценки города были отнесены к четырем уровням ESG: наивысший, очень высокий, высокий, приемлемый.

В группу с наивысшим индексом вошли 15 городов, среди них Симферополь. При этом крымская столица занимает последнее место в ТОП-10 по интегральному индексу оценки общества (социальный фактор) и пятое место в десятке лучших по интегральному индексу оценки качества управления. Правда, в первом случае составители рейтинга отметили только по одну из многочисленных ключевых параметров – обеспеченности местами в детских садах, а во втором вообще не упомянули, почему Симферополь оказался именно на этом месте. А параметры интересные: высокий уровень открытости бюджетных данных, сбалансированное участие женщин и мужчин в принятии решений, высокий и умеренно высокий объем отгруженных товаров, выполненных услуг собственными силами на душу населения, умеренно высокий уровень дисциплины исполнения бюджета. И ни по одному из них Симферополь не приводится в качестве положительного примера.

А вот ТОП-10 по экологическому фактору крымская столица вообще не попала.

Симферополь, Олег Яковенко

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