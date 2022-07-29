В Севастополе ребенок получил в детском саду тяжелую травму

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка в детском саду.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, инцидент произошел еще в ноябре прошлого года. Руководство одного их детских садов Нахимовского района приобрело театральную ширму.

Конструкция была установлена в музыкальном зале и использовалась для проведения утренников и занятий с детьми. При этом у ширмы не было ограничителей раскрытия боковых секций, которые бы гарантировали его устойчивость.

Во время занятия 4-летняя девочка потянула на себя занавески на центральной секции ширмы и опрокинула конструкцию на себя. Ширма упала ребенку на ногу и переломила кость.

«Прокуратура Нахимовского района Севастополя в ходе проверки выявила факт причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка в результате халатности должностного лица образовательного учреждения, – сообщили в ведомстве. – Заведующая детским садом не обеспечила контроль за состоянием мебели и своевременно не выявила дефекты».

В отношении заведующей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»