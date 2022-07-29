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Пятница, 29 июля 2022, 13:47 мск

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В Феодосии назначили временного градоначальника

В Феодосии назначили временного главу города.

Как уже сообщал «Новый День», прежний градоначальник Андрей Лебедев на этой неделе ушел в отставку после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который признал работу мэра неудовлетворительной.

Сегодня депутаты горсовета назначили врио главы городской администрации вице-мэра Юлию Некрасову.

Отметим, что Некрасова, имеющая аграрное образование, стала заместителем главы Феодосии только в январе текущего года. а до этого возглавляла городское управление культуры.

Феодосия, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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