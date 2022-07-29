Крым попал в число регионов с наибольшими проблемами по обеспечению лекарствами детей

Крым попал в число российских регионов с наибольшими проблемами по обеспечению лекарствами детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проучил изучить ситуацию с обеспечением тяжелобольных детей необходимыми медикаментами. В ведомство поступает много жалоб из регионов. В связи с этим центральный аппарат СК затребовал в территориальных следственных органах сведения для последующего анализа, по результатам которого будут приниматься меры в рамках компетенции Следственного комитета для восстановления нарушенных прав граждан.

Кроме того, информация о неблагополучной ситуации будет передана в правительство РФ с просьбой обратить внимание на проблему и принять меры для исключения излишней забюрократизированности и формального подхода в процессе лекарственного обеспечения тяжелобольных детей.

Плюс ко всему, Бастрыкин проведет отдельный личный прием для родителей из регионов, откуда поступило наибольшее количество жалоб. «Среди них – Москва, Московская, Кемеровская, Новосибирская области, Республика Крым и другие субъекты РФ», – уточнили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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