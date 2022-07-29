В Крыму один из поселков оказался отрезан от цивилизации, а второй рискует утонуть

В Симферопольском районе Крыма один из поселков оказался, по сути, отрезан от цивилизации, а второй и вовсе может затопить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в во время летних ливней озеро Горняк рядом с селом Добрым начало разливаться и размывать земляную дамбу.

Через насыпь проходит дорога, но теперь проехать там невозможно: «Машина здесь не проедет никак, два человека пытались и оба в почти перевернутом состоянии стояли тут, приходилось буксировать и с помощью тросов из озера вытаскивать», – цитирует «Крым 24» местных жителей.

В результате, кооператив «Горняк» оказался буквально отрезан от цивилизации, так как пешком идти по поврежденной дамбе тоже лучше не ходить: «Скоро осень, дети пойдут в школу, по этой дороге идти просто опасно, – сетуют крымчане. Но другого пути у нас нет, а дорога через село Петропавловка тоже находится в аварийном состоянии, там постоянные потоки воды по ней льются, дорогу размывает».

У жителей кооператива «Салгир» поводов для беспокойства еще больше: поселок расположен ниже дамбы, а следующего потопа сооружение может не выдержать, и «Салгир», в котором более 400 домов, просто затопит.

По словам заместителя главы администрации Симферопольского района Эмина Вейсова, снизить нагрузку на дамбу планируется с помощью трубопровода. Но для этого надо дождаться, когда понизится уровень воды в озере Горняк и восстановить поврежденные части дамбы. А после этого укрепить сооружение и залить бетоном. Сроки реализации этих планов чиновник не назвал.

Симферополь, Лиана Макоба

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