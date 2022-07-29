Контрнаступление откладывается: Верховная рада просит не признавать референдумы на освобождённых территориях

Не признавать результаты любых референдумов «на территориях Украины, контролируемых войсками РФ».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким призывом обратилась сегодня Верховная рада Украины к ООН, Евросоюзу, ОБСЕ, правительствам и парламентам стран мира.
За соответствующее постановление проголосовали 299 депутатов.
Отметим, что на днях президент Украины Владимир Зеленский обещал масштабное контрнаступление и «освобождение Херсонской и Запорожской областей через несколько недель». Между тем, референдумы на освобождённых территориях, против которых выступила Верховная рада, планируется провести в середине сентября.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube