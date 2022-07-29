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NewDayNews.ru

Пятница, 29 июля 2022, 15:32 мск

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Контрнаступление откладывается: Верховная рада просит не признавать референдумы на освобождённых территориях

Фото: РИА «Новый День»

Не признавать результаты любых референдумов «на территориях Украины, контролируемых войсками РФ».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким призывом обратилась сегодня Верховная рада Украины к ООН, Евросоюзу, ОБСЕ, правительствам и парламентам стран мира.

За соответствующее постановление проголосовали 299 депутатов.

Отметим, что на днях президент Украины Владимир Зеленский обещал масштабное контрнаступление и «освобождение Херсонской и Запорожской областей через несколько недель». Между тем, референдумы на освобождённых территориях, против которых выступила Верховная рада, планируется провести в середине сентября.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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