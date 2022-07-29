Киев предсказуемо прокомментировал удар ВСУ по колонии в Еленовке

Обстрел колонии в Еленовке, где содержались пленные украинские военные, совершили ДНР и Россия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил украинский Генштаб.

«Обстрел совершила российская сторона с целью обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершенные там по приказам оккупационной администрации и командования ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области», – отчиталось украинское командование.

Напомним, число погибших в результате украинского ракетного удара по следственному изолятору в Еленовке в ДНР выросло до 53.

В штабе ДНР подчеркнули, что киевский режим «целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен».

Симферополь, Валентин Карамазов

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