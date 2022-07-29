Тепло, светло, сердито: в Крыму собираются построить СИЗО за 8,5 млрд рублей

В Крыму собираются построить новый СИЗО. Управление строительства №101 ФСИН России объявило конкурс на выбор подрядчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока на полуострове есть только один следственный изолятор – в Симферополе: туда свозят заключенных под сражу не только из всех частей РК, но и из Севастополя.

Построить новый СИЗО собирались еще в 2015 году. Предполагалось, что учреждение будет рассчитано почти на 400 мест. Сдать объект должны были в 2016 году. Но часть выделенных на строительство средств – 95 млн рублей «освоили», а объект так и не появился. В итоге на скамье подсудимых оказались бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов, врио директора подведомственного ФСИН ФГУП «СУ-23», выступившего в роли «головного исполнителя», Валерию Каклюгину и бенефициару ООО «Юнистрой», ставшему субподрядчиком, Андрею Угланову.

Теперь речь идет о полутора тысячах «посадочных мест» и почти 8,5 млрд рублей. И все это в «рамках государственного оборонного заказа».

Стройку планируют начать 1 сентября текущего года и завершить к 30 октября 2025-го. Первая очередь СИЗО предполагает 1 тысячу мест, вторая – еще 500.

От подрядчика ждут экономии: «При проектировании объекта не использовать дорогостоящие строительные материалы, машины и оборудование, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, – указано в техзадании. – Цветовая отделка помещений должна быть ориентирована на неконтрастные сочетания цветов теплых тонов и светлых оттенков».

Симферополь, Олег Яковенко

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