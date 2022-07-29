В Севастополе начали закрываться рестораны

В Севастополе начали закрываться предприятия общепита. О продаже активов заявили уже 4 предприятия. Остальные заявляют о существенном падении выручки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причины сложившейся ситуации понятны – трансформация турпотока. В этом году в городе не только сократилось число отдыхающих, но и изменился их состав. Большинство туристов прибыло на личном автотранспорте – как правило, они останавливаются в частном секторе и предпочитают готовить самостоятельно.

Экономить на кафе и ресторанах начали и горожане.

А у предприятий общепита расходы, наоборот, растут: дорожают продукты, логистика, коммунальные услуги.

В итоге выручка в этой сфере сократилась на 30% – 70%.

Севастополь, Лиана Макоба

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