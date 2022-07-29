«Третья мировая или исчезновение Украины» – американский экономист исключил победу Запада над Россией

Победа западного мира над Россией невозможна. США и Европе придётся выбирать – или смириться с ичезновением Украины, или получить Третью мировую войну.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил всемирно известный американский экономист и аналитик государственной политики, академик Джеффри Сакс.

По его мнению, самый безболезненный для Запада способ выхода из украинского кризиса – это дать юридически обязывающее обещание России не расширять НАТО на восток за счёт Украины.

«Война на Украине должна закончиться, но это не закончится поражением Путина. Сколько бы раз эту нелепость ни повторяли Бербок, Байден или кто-либо ещё. Война закончится, когда НАТО признает, что не будет расширяться за счёт Украины, и когда будет достигнут результат переговоров. Если мы будем продолжать идти по тому пути, по которому мы идём сейчас, Украина исчезнет с карты, либо начнётся Третья мировая война. Если мы хотим иметь стабильный мир, нам нужно сначала положить конец войне. И не на условиях НАТО. Люди должны понимать, что эта война началась из-за того, что США настаивали на расширении НАТО на восток. Нам нужно прекратить риторику о победе над Путиным и над Россией. Нужно скорее остановить расширение НАТО, сохранив Украину, оставив Россию в покое», – приводит перевод обращения Сакса телеграм-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

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