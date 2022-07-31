В Севастополе объявлен высокий уровень террористической опасности

В Севастополе введен режим высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня рано утром во двор штаба Черноморского флота прилетел беспилотник. Ранены 6 человек. На внеочередном заседании штаба городской Антитеррористической комиссии принято решение объявить «желтый» уровень террористической опасности.

«Желтый» уровень – средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности. Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку, – заявил губернатор. – Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев.

Поэтому призываю всех ещё раз сохранять спокойствие, но помнить, что все вместе мы должны быть более бдительными».

Городское правительство опубликовало рекомендации для горожан и туристов:

Всегда контролировать ситуацию вокруг себя, особенно при нахождении на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщить об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытаться заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирать бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в детских игрушках, сотовых телефонах, коробках, сумках, портфелях, сигаретных пачках, банках из-под пива и т.п.). Не пинать на улице предметы, лежащие на земле. Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявлять любопытства, идти в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за правонарушителя. Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.

При обнаружении бесхозной вещи в общественном транспорте, опросить людей, находящихся рядом. Постараться установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке водителю.

При обнаружении неизвестного предмета в подъезде своего дома, опросить соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции. При обнаружении неизвестного предмета в учреждении, немедленно сообщить о находке администрации или охране.

При обнаружении беспилотных летательных аппаратов, немедленно сообщить в правоохранительные органы или экстренные службы.

Во всех перечисленных случаях:

– не трогать, не передвигать, не вскрывать обнаруженный предмет;

– зафиксировать время обнаружения предмета;

– постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;

– обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).

Контактные телефоны:

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю:

– дежурная служба Службы в городе Севастополе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю: 8(8692) 54-37-78, +7 (978) 783-47-31;

– аппарат оперативного штаба в городе Севастополе: 8(8692) 53-88-58;

УМВД России по г. Севастополю:

– дежурная часть: 8 (8692) 73-80-01;

– вызов полиции с мобильных телефонов: 102;

– телефон доверия УМВД России по г. Севастополю: 8 (8692) 55-02-02 (обратившись по которому Вы можете оставить свое заявление только на неправомерные действия либо бездействие сотрудников ОВД).

Управление Росгвардии по г. Севастополю :

8 (8692) 54-29-95;

ГУ МЧС России по г.Севастополю

– 8 (8692) 65-54-10 – приемная;

– « Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по г. Севастополь:

8 (8692) 65-55-10;

Следственное управление Следственного комитета России по г. Севастополю :

– 8(8692) 53-13-00

– телефон дежурного: +7-978-936-80-52 (круглосуточно);

– телефон доверия: +7-978-936-80-50 (круглосуточно);

Ответственный дежурный по Правительству Севастополя:

+7-978-254-13-05;

Служба спасения : 101;

Скорая помощь : 103;

Севастопольгаз : 104;

Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя :

15-63, 54-32-38 (круглосуточно);

Единая городская аварийно-диспетчерская служба :

55-07-01 (круглосуточно);

Севастопольэнерго :

53-05-72 (круглосуточно);

ФГУП «102 ПЭС» МО :

54-46-66;

Севтеплоэнерго :

54-54-19 (круглосуточно), 54-54-73 (круглосуточно);

6 ЭНР (Северная сторона ):

71-43-82; 71-46-19 (круглосуточно);

Водоканал аварийно-диспетчерская служба :

54-42-68, 54-47-80;

Единая диспетчерская служба Севастополя :

54-20-98;

мобильный +7 978 254 13 13.

Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.

Севастополь, Олег Яковенко

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