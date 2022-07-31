Первая неделя августа в Крыму будет грозовой

Первая неделя августа в Крыму обещает быть грозовой.

Как сообщили РИА «Новый День» ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов 1 августа в Крыму ожидаются: местами сильные ливни, грозы, шквал 20-25 м/с, днем крупный град.

Отметим, что штормовое предупреждение на 1- 2 августа объявили и в соседнем Краснодарском крае.

Ливни и грозы прогнозируются в Крыму в течение всей рабочей недели.

В целом, август в Крыму обещает быть жарким – дневные температуры не опустятся ниже +25 до середины последней декады.

Симферополь, Лиана Макоба

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