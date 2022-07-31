«Инсценировка» – Киев обвинил РФ в ударе беспилотника по штабу ЧФ

В военно-морских силах Украины открестились от атаки дрона на штаб Черноморского флота.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», там сообщили, что это якобы была инсценировка РФ, «чтобы не проводить празднование дня военно-морских сил из-за страха перед украинскими ракетами».

«Такими заявлениями враг признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста. Напоминаем, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению наших оккупированных территорий, используя для этого имеющиеся образцы вооружения. Нашими целями являются исключительно военные объекты РФ. Мы не наносим удары по территории РФ. Крым – это Украина», – заявили в украинском командовании.

Напомним, сегодня рано утром во двор штаба Черноморского флота прилетел беспилотник со взрывным устройством. Ранены 6 человек. На внеочередном заседании штаба городской Антитеррористической комиссии принято решение объявить «желтый» уровень террористической опасности.

Симферополь, Иван Капустин

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