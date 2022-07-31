Киев решил не обострять отношения с Турцией из-за скандирования «Путин-Путин!» болельщиками «Фенербахче»

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что конфликт с футбольным клубом «Фенербахче», болельщики которого скандировали на футбольном матче с киевским «Динамо» имя президента РФ, исчерпан.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он написал в соцсети.
«Турция – друг, футбол – страсть, «Фенербахче» – сильная команда. Недопонимание мы исправляем путем диалога. Спасибо «Фенербахче» за письмо и объяснения», – сказал украинский посол.
Между тем, никаких объянений руководство турецкого клуба Киеву не давало, несмотря на первоначальное возмущение МИД Украины. Президент «Фенербахче» Али Коч наотрез отказался извиняться перед Украиной из-за фанатов.
Симферополь, Иван Капустин
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