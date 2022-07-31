Украина заставляет эвакуироваться жителей Запорожской области

Жители прилегающих к линии фронта населенных пунктов Запорожья обязаны эвакуироваться.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил губернатор подконтрольной Киеву части Запорожской области Александр Старух.

«Есть населенные пункты, где 80% жителей уже уехали. Есть такие, из которых люди уехали, а сейчас некоторые уже возвращаются. Происходят изменения в сознании людей. Первых обстрелов люди боялись, а сейчас привыкли... Несмотря на это, мы предупреждаем их, что они обязаны выезхать из зоны ведения боевых действий», – сказал Старух.

Отметим, что жители украинской части Запорожья стараются любыми способами попасть на освобождённую российской армией часть области, а не эвакуироваться вглубь Украины.

Как известно, ранее украинские власти объявили обязательной массовую эвакуацию жителей подконтрольного Донбасса. Между тем, киевский режим не позволяет гражданам эвакуироваться на территории ЛДНР и РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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