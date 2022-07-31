Украинское командование подсчитало количество Калибров, одновременно нацеленных на ВСУ из Чёрного моря

В чёрном море единовременно маневрируют шесть российских носителей комплексов «Калибр» с общим количеством ракет – 44.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявило оперативное командование «Юг» вооружённых сил Украины.
«17 боевых кораблей и катеров Черноморского флота РФ маневрируют в Чёрном море вблизи крымского побережья от мыса Тарханкут до Новороссийска, среди них 6 носителей крылатых ракет «Калибр» – общая сумма 44, а также 4 больших десантных корабля», – утверждает штаб ВСУ.
Симферополь, Иван Капустин
© 2022, РИА «Новый День»
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