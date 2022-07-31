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Понедельник, 1 августа 2022, 04:08 мск

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Американский дипломат объявил слабаками администрацию Байдена

Фото: страница Белого дома в соцсети

Белый дом проявляет стратегическую слабость, идя на уступки Китаю по Тайваню и России по Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил экс-посол США на Украине Джон Хёрбст.

«То, что Байден советует Пелоси (Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, – прим. «НД») не ехать на Тайвань – это сигнал слабости. Это нехорошо для безопасности Тайваня и американских интересов. Так же, как неоднократные заявления Салливана (Джейк Салливан, советник президента США, – прим.«НД») о том, что мы не можем дать больше поддержки Украине, чтобы не спровоцировать Третью мировую войну. Это тоже сигнал слабости», – приводит слова Хёрбста «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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