Широко разрекламированное контрнаступление ВСУ на юге Украины отменяется.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют объяснения советника главы администрации президента Украины Алексея Арестовича, известного своими экзотическими комментариями хода спецоперации РФ.

Он утверждает, что Киев будто бы решил продолжить обороняться «из практических соображений», так как армия РФ якобы «выдохнется в наступлении» на Николаев. И тогда ВСУ «пойдут широким фронтом на Херсон».

«Сначала мы вынесем этих товарищей при попытке наступать, а потом попрем вперед. Но здесь есть две новости – одна плохая, вторая хорошая. Плохая в том, что наше контрнаступление и героическое освобождение Херсона немножко отодвигается по времени, если только они пойдут в наступление. А второй момент – зато перспективы его куда более светлые, потому что после того, как мы их вынесем, защищать там будет тупо некому вообще», – рассуждает чиновник украинской администрации.

«Как бы сделали умные люди? Они бы встали в оборону, и мы бы проламывали это все с огромной кровью, с потерями. «Химарсы», «перехимарсы», артиллерия – все равно это было бы очень тяжело и с кровью. А если они попрут в наступление, а они явно собираются, то когда мы их вынесем в наступлении, выяснится, что оборонять не очень есть чем. Потому что переход от наступления к обороне – это очень нетривиальная задачка, и они ее откровенно плохо решают. Поэтому я только за то, чтобы они пошли в наступление», – приводит слова Арестовича «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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