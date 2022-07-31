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Понедельник, 1 августа 2022, 04:08 мск

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Названы страны, заинтересованные в уничтожении Запорожской АЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

Польша, Великобритания и США обеспечивают Зеленского всем необходимым для уничтожения Запорожской АЭС в освобождённом Энергодаре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя постоянные атаки ВСУ на атомную станцию.

«Подельниками и соучастниками этих преступлений являются конкретно польское государство, потому что именно польские беспилотники-камикадзе постоянно используются для ударов по Энергодару. Британцы, потому что британская военная техника используется для ударов по атомной станции, ну и, естественно, американцы. Вот эти три государства являются соучастниками преступлений и того, чего пытаются добиться террористы Зеленского по отношению к атомной станции», – сказал Рогов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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