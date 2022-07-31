«Это опасно» – премьер Саксонии призвал «не отказываться от России»

Германия не сможет отказаться от российского газа, а оторванная от Запада РФ, гораздо опаснее для Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Zeit заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

«Нам сейчас нужно больше прагматизма. Если мы поймем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая реальность, но мы должны ее учитывать. Путин не должен добиваться успеха, но войну надо заморозить. Перемирие прекращает гибель людей и создает возможность для поставок сырья. Мы должны настаивать на переговорах. Как долго еще должна продолжаться эта война? Два месяца? Два года? И какие последствия и ущерб от этого вытекают?.. Я считаю идею о том, чтобы навсегда изолировать Россию или никогда больше не сотрудничать в экономическом плане, диковинной и опасной. Россия, ориентированная на Китай и не имеющая никаких связей с Европой, гораздо опаснее для нас. Мы не должны отказываться от нее», – приводит переводинтервью телеграм-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»