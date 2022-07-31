«Путин устроит Байдену второй Афганистан» – полковник американской разведки

За победой Путина в Херсоне неизбежно последует взятие Одессы, а Украина станет для Байдена вторым Афганистаном.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своей колонке под названием «Украина: История двух побед» для издания American Thinker пишет полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.

По его словам, зимой Россия окончательно покончит с Украиной, а Вашингтон и Брюсель испытают мучительное унижение.

«Два события должны стать решающими в ближайшей перспективе: разгромные для Байдена выборы в американский конгресс в ноябре и последующая украинская зима. Очевидно, что Брюссель и Вашингтон пытаются как-то подкрасить украинскую свинью в преддверии ноября. Столь же очевидно, что зима в России будет лучше, чем на Украине, в Европе и Америке, которые вот-вот будут задушены политической и экономической бурей эпических масштабов», – отметил он.

«С восходом холодной луны над Вашингтоном и Брюсселем «путинская война» может стать для Байдена еще одним Афганистаном, еще одним унижением, нанесенным самому себе. Если мы что-то знаем о Кремле, то две вещи – они могут справиться с потерями и пережить холодную зиму. Нет ни исторических, ни современных фактов, свидетельствующих о том, что Европа или Америка, поодиночке или коллективно, смогут терпеть подобные неудобства. Русские побеждают, и им еще предстоит достать свои снегоступы и лыжи. Потому что никто так не воюет зимой, как русский», – приводит перевод статьи телеграм-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»