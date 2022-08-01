По факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело

По факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете Российской Федерации, Главное военное следственное управление СК РФ возбудило дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом).

«Предварительно установлено, что 31 июля 2022 года около 6 часов на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, начиненного поражающими элементами, – рассказали в ведомстве. – В результате взрыва пострадали 6 человек, которые были незамедлительно госпитализированы, а также частично разрушена стена и имеются многочисленные повреждения окон и фасада здания штаба.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается».

Севастополь, Олег Яковенко

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