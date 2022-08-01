Заболеваемость ковидом в Крыму выросла в полтора раза

Выявляемость коронавируса в Крыму вновь превысила 100 случаев в сутки: 31 июля зарегистрировано 108 вновь заболевших.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в июле было выявлено 1 тысяча 405 новых случаев ковида. Это на 55% больше, чем в июне. В течение месяца от инфекции умерли 26 человек, последние 4 дня летальных исходов не регистрировалось.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано более 185 тысяч зараженных, жертвами ковида стали 5 тысяч 342 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

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