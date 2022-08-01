Крым и Севастополь оказались в числе аутсайдеров по доступности бензина

Крым и Севастополь оказались в числе аутсайдеров по доступности автомобильного топлива. Исследование проводилось по заказу РИА «Новости».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в основе составленного рейтинга лежит объем, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители регионов, наиболее распространенной в стране марки бензина АИ-92. Количество литров топлива, доступное для покупки на заработную плату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с мая 2021 года по апрель 2022 года на среднюю в регионе цену бензина в июне 2022 года.

Севастополь оказался на 69 строчке: с начала года бензин в городе подорожал на 3% – 50,77 за литр, и на среднюю зарплату можно купить примерно 685 литров.

В Крыму бензин дешевле, но и зарплаты меньше: купить можно всего 65 литров при цене 51,24 рубля за литр. За первые 6 месяцев 2022 года топливо в республике подорожало на 1,2%.

Эксперты отмечают: в первом полугодии рост цен более чем на 2% отмечен только в двух регионах – Адыгее и Севастополе.

«Во втором полугодии рост цен на бензин возобновится, но в целом по итогам года он будет значительно ниже инфляции, – отмечают составители рейтинга. – Ожидаемый рост цен составит не более 3% – 4%, тогда как ожидаемая инфляции – около 14%».

Симферополь, Олег Яковенко

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