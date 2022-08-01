В Крыму задержали мужчину, грабившего мечети

В Крыму задержали 31-летнего мужчину, грабившего мечети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грабитель с помощью металлического прута взламывал ящики для пожертвований и забирал оттуда деньги.

Установлена его причастность к кражам из четырех мечетей в Симферополе и Симферопольском районе, в некоторые он забирался несколько раз.

В итоге за несколько дней мужчина наворовал 170 тысяч рублей, которые потратил на еду и дорогую одежду.

Симферополь, Лиана Макоба

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