российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 августа 2022, 14:15 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму задержали мужчину, грабившего мечети

В Крыму задержали 31-летнего мужчину, грабившего мечети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грабитель с помощью металлического прута взламывал ящики для пожертвований и забирал оттуда деньги.

Установлена его причастность к кражам из четырех мечетей в Симферополе и Симферопольском районе, в некоторые он забирался несколько раз.

В итоге за несколько дней мужчина наворовал 170 тысяч рублей, которые потратил на еду и дорогую одежду.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,