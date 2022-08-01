Весь общественный транспорт в Киеве во время воздушной тревоги будет останавливаться, независимо от того – последуют ли за этим реальные прилёты ракет по объектам или нет. Пассажиры в этот момент обязаны покинуть салон и отправиться в ближайшее убежище.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял Совет обороны Киева.

Приказ действует с сегодняшнего дня.

Отметим, что вследствие частого объявления ложных тревог горожане перестали обращать внимание на предупреждающие сигналы. Особенно любит побаловаться включением воздушных сирен в Киеве администрация Зеленского, чтобы произвести впечатление на иностранных гостей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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