Весь общественный транспорт в Киеве во время воздушной тревоги будет останавливаться, независимо от того – последуют ли за этим реальные прилёты ракет по объектам или нет. Пассажиры в этот момент обязаны покинуть салон и отправиться в ближайшее убежище.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял Совет обороны Киева.
Приказ действует с сегодняшнего дня.
Отметим, что вследствие частого объявления ложных тревог горожане перестали обращать внимание на предупреждающие сигналы. Особенно любит побаловаться включением воздушных сирен в Киеве администрация Зеленского, чтобы произвести впечатление на иностранных гостей.
Симферополь, Валентин Карамазов
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