«Приоритеты сдвинулись»: Украина запросила помощи в разминировании собственных портов

Британия согласилась предоставить Украине тральщики из своего флота.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко.

«Их обновят и добавят специальное оборудование, необходимое нашей стране», – сказал он.

По словам Пристайко, это будут противоминные корабли. Сейчас украинские военные проходят на них соответствующее обучение – осваивают управление кораблём и использование оборудования.

«Наши приоритеты сдвинулись. Нам сейчас нужны противоминные корабли. Два – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении Военных морских сил Её Величества», – утверждает он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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