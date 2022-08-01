Хуснуллин рассказал о подготовке Мариуполя к зиме

Первые строящиеся жилые и социальные объекты в Мариуполе будут готовы в сентябре. Идёт активное восстановление повреждённых зданий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Также он заявил, что план восстановления Мариуполя предполагает полную замену инженерной инфраструктуры, а «Азовсталь», скорее всего, станет технопарком, и там будут рабочие места.

Текущая подготовка к зиме в Мариуполе идет из расчета населения города в 212 000 человек. К 2025-му году расчетное население города должно составить 350 000 человек. Восстановленные многоэтажные дома в Мариуполе должны сдать в сентябре-октябре.

Симферополь, Валентин Карамазов

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