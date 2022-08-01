Объем воды в водохранилищах Крыма начал уменьшаться – это связано с определенным дефицитом осадков.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в бассейнах рек выпавшие в июле дожди носили кратковременный, исключительно локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории.

Так, в бассейнах рек Альмы и Коккозки, в среднем течении Салгира, в верховье Биюк-Карасу и на реках ЮБК выпало 21,4 -79,1 мм осадков, что было преимущественно в пределах многолетних значений; в бассейнах рек юго-восточного предгорья – 47,1 – 80 мм осадков – это составило 100% – 170% нормы, а в бассейнах остальных рек выпало 2,7 – 34,8 мм осадков, что на 37% – 74 % меньше нормы.

В Крымских горах тоже наблюдался недобор: на Ай-Петри осадков выпало 53% нормы, а в районе Ангарского перевала – 52% нормы.

Приток воды в водохранилища естественного стока в составил: Белогорское – 16 млн кубометров, Симферопольское – 1,228 млн, Счастливое – 0,9 млн, Чернореченское – 1,602 млн кубов.

Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2022 года составил 197,87 млн кубометров, что на 15,33 млн меньше, чем месяц назад.

Симферополь, Лиана Макоба

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