Еврокомиссия ищет «подушку безопасности», чтобы заткнуть образовавшуюся от украинских долгов дыру

Предоставление Евросоюзом новых миллиардов помощи Украине потребует создать финансовые механизмы безопасности для бюджета ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Европейской комиссии.

Там подчеркнули, что для выделения Украине дополнительных 8 миллиардов евро из объявленной ранее новой девятимиллиардной программы макрофинансовой помощи ЕС «нужна подушка безопасности».

По мнению еврокомисаров, «ею могли бы стать гарантии от ведущих стран ЕС. На данный момент, в самом бюджете ЕС средств для этого нет».

Пока Евросоюз направил Украине миллиард евро исключительной макрофинансовой помощи. Половина суммы уже зачислена на счет Нацбанка Украины, вторая – ожидается 2 августа. Перечилению остальных воьсми миллиардов противятся в Берлине. Там боятся, что все расходы лягут на Германию, а вернуть долг Украина вряд ли когда-нибудь сможет.

Симферополь, Валентин Карамазов

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