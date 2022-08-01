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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 1 августа 2022, 18:09 мск

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Еврокомиссия ищет «подушку безопасности», чтобы заткнуть образовавшуюся от украинских долгов дыру

Фото: ec.europa.eu

Предоставление Евросоюзом новых миллиардов помощи Украине потребует создать финансовые механизмы безопасности для бюджета ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Европейской комиссии.

Там подчеркнули, что для выделения Украине дополнительных 8 миллиардов евро из объявленной ранее новой девятимиллиардной программы макрофинансовой помощи ЕС «нужна подушка безопасности».

По мнению еврокомисаров, «ею могли бы стать гарантии от ведущих стран ЕС. На данный момент, в самом бюджете ЕС средств для этого нет».

Пока Евросоюз направил Украине миллиард евро исключительной макрофинансовой помощи. Половина суммы уже зачислена на счет Нацбанка Украины, вторая – ожидается 2 августа. Перечилению остальных воьсми миллиардов противятся в Берлине. Там боятся, что все расходы лягут на Германию, а вернуть долг Украина вряд ли когда-нибудь сможет.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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