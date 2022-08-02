Крымчанин 5 лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

В Крыму вынесен приговор мужчине, пять лет насиловавшему несовершеннолетнюю падчерицу.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, мужчина жил в гражданском браке с обитательницей одного из сел. В октябре 2016 года он изнасиловал 11-летнюю дочь сожительницы.

В последующие 5 лет мужчине неоднократно принуждал девочку к сексуальным отношениям – всего установлено 54 эпизода. В августе 2021 года юная крымчанка рассказал все однокласснице, мать которой работает в правоохранительных органах.

Суд приговорил насильника у 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Симферополь, Олег Яковенко

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