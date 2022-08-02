К морю не приближаться, в горы не ходить: в Крыму снова шторм

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня во второй половине дня и до конца суток на полуострове ожидаются ливни – местами сильные, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду. Уже сейчас дожди идут в западной части Крыма и на ЮБК.

Отметим, что такая погода может задержаться на полуострове до выходных.

Крымчанам и туристам рекомендуют не выходить в море и в горы, избегать подземных переходов и пониженных рельефов местности, а также высоких деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Симферополь, Лиана Макоба

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